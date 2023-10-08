Посольство РФ в Каире уточняет детали гибели израильтян при стрельбе в Александрии

По информации российского диппредставительства, сведений о пострадавших россиянах нет

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Александрии и российское посольство в Каире уточняют детали инцидента со стрельбой в городе, в результате которого погибли туристы из Израиля. Как уточнило российское диппредставительство, сведений о пострадавших россиянах нет.

"Официальных комментариев местных властей и служб безопасности по поводу инцидента пока не было. Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет", - говорится в распространенном посольством комментарии.

Ранее в воскресенье в египетском городе Александрия двое туристов из Израиля и египтянин погибли в результате стрельбы, которую устроил полицейский. По информации источников в силах безопасности Египта, открывший беспорядочный огонь по группе туристов из Израиля находился в наряде, обеспечивающем охрану площади Маншея, расположенной в центральной части города. Группа израильских туристов прибыла в этот район для осмотра древней синагоги. В результате инцидента еще один египтянин получил ранение. По информации полиции Александрии, полицейский арестован, начатое в его отношении расследование продолжается.