Эксперт: эскалация вокруг Израиля может втянуть в конфликт большую часть Ближнего Востока

Руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что в случае полной победы израильской стороны "фактически прекратятся разговоры о возможности решения о создании независимого Палестинского государства"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта может вовлечь в него значительно большую часть Ближневосточного региона, при самом опасном сценарии Израиль окажется в кольце фронтов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Если Израиль предпримет серьезную операцию в секторе Газа, практически на уничтожение ХАМАС с огромными жертвами среди мирного населения, то вполне вероятно, что подключится "Хезболлах" с севера, а также подключатся вооруженные группировки с территории Сирии, - сказал собеседник агентства. - То есть Израиль окажется в кольце фронтов". По его словам, в худшем варианте такое развитие событий может "поджечь значительно большую часть Ближнего Востока, чем это сейчас видится".

Специалист назвал масштаб конфликта небывалым, и в этом контексте подчеркнул, что сейчас трудно прогнозировать, насколько успешными будут попытки мирового сообщества остановить эскалацию. "В целом ряде случаев удавалось остановить израильские ответные удары и остановить их операции в секторе Газа, поскольку все международное сообщество заявляло о том, что будет огромное количество жертв среди мирного населения, - пояснил эксперт. - Но этот конфликт беспрецедентный. Такого не было никогда и такого количества жертв среди израильтян, в том числе взятых заложников".

Последствия эскалации

Как отметил Фитин, в случае полной победы Израиля сектор Газа "перестанет существовать как арсенал для террористических выпадов против Тель-Авива, фактически прекратятся разговоры о возможности решения о создании независимого Палестинского государства. Это, безусловно, усилит позиции Израиля", - уверен аналитик. Однако, по его словам, сам факт того, что израильские армия и службы безопасности допустили подобное вторжение на свою территорию, "даст части арабских стран основания предполагать, что с армией Израиля можно воевать и пытаться ее побеждать".

Кроме того, эксперт указал на невозможность нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией при условии дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта. "Если Израиль не остановится в секторе Газа и это повлечет большое количество жертв, то, разумеется, о какой-то нормализации отношений с Саудовской Аравией уже речь просто не будет идти", - констатировал Фитин. Он добавил, что население Саудовской Аравии, со своей стороны, восприняло бы дипломатическое сближение в подобных условиях "как предательство со стороны руководства государства".