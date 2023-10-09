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Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил, что Россия выступает за перемирие и переговоры в ситуации вокруг Газы

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что важно немедленно прекратить боевые действия

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Россия в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС.

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"Мое послание - важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем", - сказал он. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
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