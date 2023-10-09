Слуцкий заявил, что Дуда отрабатывает методички Запада своими безосновательными суждениями

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда своими некомпетентными и безосновательными суждениями относительно событий на Ближнем Востоке "добросовестно" отрабатывает методички коллективного Запада, использующего любой повод для нагнетания русофобии. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что по мнению Дуды обострение палестинско-израильского конфликта может отвлечь внимание Запада от конфликта на Украине и якобы тем самым выгодно Москве. Он также заявил, что кризис на Ближнем Востоке не может привести к третьей мировой войне, и призвал не преувеличивать его опасность.

"Оценки президента Польши Анджея Дуды произошедшего обострения в секторе Газа явно за гранью. И это еще мягко говоря. <...> Конечно, куда интереснее (или привычнее) для президента Польши искать "руку Москвы" в событиях на Ближнем Востоке, чем признать провалы западной политики, связанные, в том числе с попытками "обнулить" российское участие в решение серьезных проблем современности. На самом деле своими некомпетентными и безосновательными суждениями Дуда "добросовестно" отрабатывает методички коллективного Запада, использующего любой повод для нагнетания русофобии" - отметил Слуцкий.

Кроме того, парламентарий задался вопросом, насколько серьезно президент Польши воспринимает официальное объявление Тель-Авивом состояния войны. "Официальное объявление Тель-Авивом состояния войны недостаточно серьезно для польского лидера? Не говоря уже о жертвах среди мирного населения и угрозе выхода конфликта далеко за пределы региона", - подчеркнул он.