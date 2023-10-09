Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры

Посол России в США отметил, что Вашингтон тормозит процесс вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Американские власти тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), они также продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя критику позиции России по ДВЗЯИ со стороны Госдепартамента.

"Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам". Соединенные Штаты - последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания", - отметил Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Свыше 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности", - добавил посол.

По его словам, Вашингтон не отказывается от "возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов". "Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо", - заключил Антонов.

В Госдепартаменте ранее выразили обеспокоенность планами российской стороны отозвать ратификацию ДВЗЯИ. По версии американского внешнеполитического ведомства, России не следует "прибегать к использованию контроля над вооружениями и безответственной ядерной риторике" в целях "оказания давления на другие государства".

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Telegram-канале, что Россия планирует отозвать ратификацию ДВЗЯИ, чтобы "быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали". Ульянов уточнил, что "отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания". Возможность отзыва Москвой ратификации этого документа допустил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.

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