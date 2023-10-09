В Приморье назначили нового зампреда правительства по строительству и архитектуре

Должность заняла бывший замминистра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Новым заместителем председателя правительства Приморья, курирующим вопросы строительства и архитектуры, стала бывший замминистра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова, ранее на этом посту работал Михаил Петров, отстраненный из-за проблемы проблемы пайщиков ЖСК "Остров" в обозначенные сроки, сообщила пресс-служба правительства края.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал нового заместителя председателя правительства региона. Должность заняла Ольга Иванникова. Она будет курировать вопросы строительства и архитектуры", - говорится в сообщении.

Пресс-служба краевого правительства в середине сентября сообщила, что губернатор Приморья Олег Кожемяко освободил от должности зампреда правительства края Михаила Петрова из-за того, что он не справился в срок с решением проблемы пайщиков жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров". Губернатор, которого процитировала пресс-служба, уточнила, что Петров не справился с поставленной задачей вовремя вручить ключи от уже готовых коттеджей, не находился в нужный момент на площадке, докладывал неверную информацию.

Иванникова родилась в городе Железнодорожном Московской области, окончила Московский государственный машиностроительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятии", имеет квалификацию "Экономист-менеджер", является действительным государственным советником Московской области второго класса. До 2 октября Ольга Иванникова занимала должность заместителя министра жилищной политики Московской области. Ранее трудилась также в Министерстве строительного комплекса Московской области, администрации города Люберцы.

Кожемяко обозначил круг вопросов, которыми будет заниматься Ольга Иванникова.

"Это комплексное развитие территорий, в первую очередь, Владивостока. Нужно будет проводить работу по реализации мастер-плана городов. Все остальные министерства и ведомства будут содействовать в работе. Это один из главных документов по стратегии развития Приморского края в целом", - сообщил губернатор, которого процитировала пресс-служба.