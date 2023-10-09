9 октября, 06:02,
обновлено 9 октября, 06:31
Палестино-израильский конфликт

Посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших в Израиле россиянах

Консульский отдел в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, сообщили в диппредставительстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Подтвержденной информации о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле, по состоянию на 09:00 мск нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ.

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"По состоянию на 09:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует. Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами", - заявили в посольстве.

"Со своей стороны, с учетом непростой ситуации призываем не распространять непроверенные сведения о российских гражданах, что вводит в заблуждение их родственников и затрудняет работу наших дипломатов", - отметили в российском диппредставительстве. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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