В МИД РФ заявили, что рассчитывают на адекватную оценку Арменией важности связей с Россией

По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, РФ всегда исходила из того, что будет на официальном уровне решать сложные вопросы профессионально, по дипломатическим каналам, без каких-то эмоциональных вбросов в медиапространство

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в Армении будут адекватно оценивать важность двустороннего партнерства. Об этом заявил в интервью РБК замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы очень рассчитываем, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства. И будут исходить прежде всего из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы России и Армении", - сказал замминистра.

Говоря о российско-армянских отношениях, Галузин отметил, что РФ всегда исходила из того, что будет на официальном уровне решать сложные вопросы профессионально, по дипломатическим каналам, без каких-то эмоциональных вбросов в медиапространство.

"Но, к сожалению, от армянской стороны мы увидели нагнетание публичной недружественной риторики в отношении России. Вследствие чего мы были вынуждены опубликовать упомянутое вами заявление от 25 сентября. То есть мы перевели эту полемику в публичное пространство только после того, как накал антироссийской риторики официального Еревана начал зашкаливать", - добавил он.

"Я не хочу тут приводить все наши аргументы, свидетельствующие о недружественном поведении официального Еревана. Но напомню лишь о таких шагах, как проведение армяно-американских военных учений на фоне отказа от учебно-тренировочных мероприятий в рамках ОДКБ. О таких вызывающих шагах, как поездка супруги премьер-министра Армении в Киев и общение с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, как общение спикера армянского парламента господина [Алена] Симоняна с его украинским коллегой [Русланом] Стефанчуком. В последнее время в Ереван зачастили разного рода гости из Европы, которые тоже воспользовались Ереваном как трибуной для разного рода антироссийских заявлений", - отметил замминистра.