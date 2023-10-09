МИД РФ рассматривает возможность встречи с министрами Армении и Азербайджана 12 октября

Баку уже дал согласие на проведение этих переговоров, отметил замглавы ведомства Михаил Галузин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ. Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены, - сказал высокопоставленный дипломат. - Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ".

"Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - отметил он.