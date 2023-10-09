Галузин: РФ неприятна риторика Армении с учетом приверженности Москвы союзничеству

По словам замглавы МИД РФ, налицо эскалация антироссийской риторики в высказываниях армянских официальных лиц, нагнетание недружественной информационной кампании в армянском медиапространстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия исходит из необходимости укрепления связей с Арменией, и тем неприятнее видеть шаги со стороны Еревана, которые обусловлены явно противоположной логикой. Об этом заявил в интервью РБК замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Прежде всего я хотел бы отметить, что российская сторона всегда была и остается приверженной союзничеству и стратегическому партнерству с Арменией, тем договоренностям, которые существуют. Мы исходим из необходимости сохранять и укреплять те самые многовековые тесные связи между российским и армянским народами, которые очень многое дали обоим народам и обеим странам для их развития. И тем неприятнее видеть шаги со стороны официального Еревана, которые, на наш взгляд, обусловлены явно противоположной логикой, чем та, которую я вам попытался изложить", - сказал он.

По словам замминистра, налицо эскалация антироссийской риторики в высказываниях армянских официальных лиц, нагнетание недружественной информационной кампании в армянском медиапространстве. "Все это зиждется на абсолютно несостоятельном нарративе о том, будто бы Россия не помогла Армении, будто бы Россия не защитила армянское население Карабаха, - отметил Галузин. - Это такая лежащая на поверхности пропагандистская риторика, но надо ведь видеть глубинные причины и истоки тех событий, которые произошли 19-20 сентября".

Разворот позиции

Замглавы МИД напомнил, что 9 ноября 2020 года лидерами было подписано трехстороннее заявление, определявшее модальности движения к мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией и подходы в том числе к решению проблемы Карабаха. "И наряду с теми треками нормализации, о которых я сказал выше, существовала еще и джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем. Все из этого исходили. Но почти год назад в этой картине произошли существенные изменения. В октябре 2022 года на саммите Армения - Азербайджан под эгидой Евросоюза [премьер-министр Армении] Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана и принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, - обратил внимание он. - Была подтверждена действенность Алма-Атинской декларации от декабря 1991 года, которая определяла границу между новыми независимыми государствами, возникшими после распада Советского Союза в пределах границ между республиками времен СССР".

Галузин указал, что армянское руководство признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и подтвердило это признание в мае 2023 года на очередном аналогичном мероприятии Армения - Азербайджан - Евросоюз. "И это кардинально поменяло условия, при которых подписывалось совместное заявление от ноября 2020 года, и ситуацию вокруг российского миротворческого контингента", - добавил он.

Замминистра отметил, что это было разворотом позиции официального Еревана на 180 градусов.

Галузин также подчеркнул, что на том этапе, когда армянское руководство признавало Карабах частью Азербайджана, не было сказано ни слова о правах и безопасности карабахских армян. "В соответствующих документах, опубликованных Евросоюзом, об этом не сказано ничего. Ситуация кардинальным образом изменилась, и обвинять нас в том, что мы чего-то не выполнили, очень странно, - добавил он. - Надо вспомнить и о том, что до этого Россия и другие члены ОДКБ были готовы направить в Армению наблюдательную миссию ОДКБ, но, к сожалению, со стороны высшего армянского руководства мы получили отказ. Вместо этого в Армению была призвана наблюдательная миссия Евросоюза, которая никакой стабилизирующей роли не сыграла".