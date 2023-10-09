В Кизилюрте назначили временно исполняющего главы города

Мэра Магомеда Магомедова ранее заключили под стражу по делу о растрате

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Кизилюрта Амирхан Амирханов назначен исполняющим обязанности мэра города, сообщили ТАСС в мэрии.

"Сегодня утром была сессия депутатов, временно исполняющий обязанности назначен Амирхан Амирханов - заместитель главы городского округа", - сказал собеседник агентства.

4 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 декабря мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о растрате.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.