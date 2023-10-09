Спикером заксобрания Ненецкого АО избрали Александра Чурсанова

Он является представителем партии "Единая Россия"

ТАСС, 9 октября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на первой сессии 29-го созыва избрали председателем регионального парламента Александра Чурсанова из партии "Единая Россия".

"Проголосовали "за" 17 депутатов, проголосовали "против" - 0 депутатов", - сказала председатель счетной комиссии Ирина Пудовкина, оглашая итоги тайного голосования.

На выборах 10 сентября 2023 года Александра Чурсанова избрали по одномандатному избирательному округу №1 "Западный". Он родился в 1982 году в селе Несь НАО. С 2003 по 2011 год работал в Ненецкой школе-интернате имени А. П. Пырерки. С 2011 по 2015 год был заместителем главы муниципального образования "Тельвисочный сельсовет", с 2015 по 2018 год - главой муниципалитета. В 2018 году его избрали окружным депутатом. В собрании депутатов 28-го созыва Чурсанов возглавлял комиссию по государственному устройству и местному самоуправлению.

По результатам выборов 10 сентября 2023 года в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 29-го созыва 13 мандатов получили представители партии "Единая Россия", три мандата - партия КПРФ, по одному мандату получили ЛДПР, Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Родина".