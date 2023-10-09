9 октября, 08:36,
обновлено 9 октября, 09:03

Кабулов заявил о готовности РФ рассмотреть обращение Афганистана о помощи

Специальный представитель президента России по Афганистану отметил, что Москва не получала от Кабула соответствующих запросов после разрушительного землетрясения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва не получала от Кабула просьб о помощи после разрушительного землетрясения в Афганистане, РФ готова рассмотреть подобное обращение. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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"Нет, не обращались, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пусть сначала обратятся, наше посольство внимательно отслеживает [ситуацию]. Если будет обращение, тогда будем докладывать руководству страны, оно будет принимать решение". 

Теги:
АфганистанРоссия
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