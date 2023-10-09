9 октября, 08:37,
обновлено 9 октября, 09:11
Палестино-израильский конфликт

Кабулов исключил возможность участия талибов в палестино-израильском конфликте

Специальный представитель президента РФ по Афганистану назвал сообщения об этом в СМИ "бредом и фейком"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва не считает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) может вступить в палестино-израильский конфликт на стороне ХАМАС, сообщения об этом в СМИ "бред и фейк". Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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"Нет, абсолютно, - сказал дипломат, отвечая на вопрос об опасениях, что талибы могут поддержать ХАМАС на деле. - Это эмоциональный всплеск. Понятно, что талибы симпатизируют палестинцам по всем понятным причинам. Но все, что я видел [в СМИ], - это просто бред и фейк". 

Теги:
АфганистанПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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