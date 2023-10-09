Водолацкий заявил о переброске Киевом большого числа наемников под Купянск

По словам координатора по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, чаще других встречаются поляки и немцы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Киев перебросил на купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Туда [на купянское направление] были переброшены дополнительные подразделения из наемников <…>. Огромное количество польских подразделений, немецких", - сказал Водолацкий.

Он добавил, что иностранные наемники приезжают воевать на Украину как "отпускники", одна из их задач - понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие есть пробелы в натовской тактике.

Ранее Водолацкий рассказал ТАСС, что на отдельных участках российские силы продвинулись к Купянску на 7-12 км.