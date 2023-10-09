Песков сообщил об отсутствии в графике Путина контактов с руководством Израиля и Палестины

Однако такие контакты могут быть согласованы оперативно, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент в графике таких контактов нет. Контакты идут по линии дипломатических ведомств. При необходимости такие контакты могут быть организованы весьма и весьма оперативно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Пескова, обострение палестино-израильского конфликта является "очень большой опасностью для региона".