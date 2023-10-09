В Кремле видят опасность "разрастания" ситуации вокруг Израиля

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва с большой тревогой наблюдает за событиями в еврейском государстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль с большой тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Израиля, так как конфликт может разрастись. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва осуществляет "необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию".