9 октября, 08:50,
обновлено 9 октября, 09:01
Палестино-израильский конфликт

В Кремле видят опасность "разрастания" ситуации вокруг Израиля

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва с большой тревогой наблюдает за событиями в еврейском государстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль с большой тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Израиля, так как конфликт может разрастись. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва осуществляет "необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий Сергеевич
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