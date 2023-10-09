Песков назвал ситуацию вокруг Израиля "очень большой опасностью для региона"

По словам пресс-секретаря президента России, это чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обострение палестино-израильского конфликта "очень большой опасностью для региона".

"Здесь вряд ли можно что-то добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим министерством иностранных дел. Мы крайне обеспокоены", - сказал Песков. "Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины.