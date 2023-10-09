9 октября, 08:51,
обновлено 9 октября, 08:55
Палестино-израильский конфликт

Песков назвал ситуацию вокруг Израиля "очень большой опасностью для региона"

Тель-Авив. EPA-EFE/ ABIR SULTAN
Тель-Авив
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN

По словам пресс-секретаря президента России, это чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обострение палестино-израильского конфликта "очень большой опасностью для региона".

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"Здесь вряд ли можно что-то добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим министерством иностранных дел. Мы крайне обеспокоены", - сказал Песков. "Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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