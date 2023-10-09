Песков: дипломаты РФ выясняют подробности о россиянах в Израиле и Палестине

По словам пресс-секретаря президента, "сейчас предпринимаются очень энергичные усилия"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Информация о пострадавших в Израиле россиянах пока отсутствует, посольство РФ выясняет детали, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что также дипломаты пытаются узнать данные о россиянах в Палестине.

"Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте. Дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информации о пострадавших [в Израиле] россиянах наше посольство не располагает. Здесь есть и другой не менее важный аспект. Наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА (Палестинской национальной администрации - прим. ТАСС). Сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизнь, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "сейчас предпринимаются очень энергичные усилия".

В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов, допускают ли в Кремле, что кто-то из россиян может сознательно не обращаться за помощью к властям РФ, Песков отметил: "Если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, он не обращается за помощью".