9 октября, 08:51,
обновлено 9 октября, 09:18
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Кремль видит эмоциональную усталость на Западе от поддержки Киева

Пресс-секретарь президента отметил, что это неизбежный процесс, поскольку "технические возможности имеют свой предел", а "деньги имеют свойство заканчиваться"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль наблюдает эмоциональную усталость на Западе от поддержки Киева и тенденцию на снижение объемов "накачивания" Украины вооружениями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева (про выделение американской помощи Израилю, а не Украине - прим. ТАСС) и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение", - сказал Песков, отметив, что это неизбежный процесс, поскольку "технические возможности имеют свой предел", а "деньги имеют свойство заканчиваться".

"Возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства. [Мы видим] эмоциональную усталость, и оправданные вопросы, на что тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня. Мы наблюдаем этот процесс", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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