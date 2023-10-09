Обострение на Ближнем Востоке и операция на Украине. Темы брифинга Пескова

Обострение между Израилем и Палестиной и влияние этой ситуации на спецоперацию РФ на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него ожидается несколько встреч, в том числе с министром культуры Ольгой Любимовой. Ожидается, что будет подниматься тема ситуации в новых регионах.

О ситуации на Ближнем Востоке

При необходимости контакты с Израилем и Палестиной на высшем уровне могут быть оперативно согласованы. "В настоящий момент в графике таких контактов нет, контакты идут по линии дипломатического ведомства".

Характеризуя ситуацию, "вряд ли что-то можно добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим министерством иностранных дел".

"Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона".

О россиянах в Израиле и Палестине

"Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки". Дипломаты пока не располагают информацией о пострадавших россиянах.

Отдельно можно выделить аспект ситуации с россиянами в Палестине: "несколько тысяч наших сограждан проживают" на территории Палестинской национальной администрации.

"Если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, он не обращается за помощью".

Об американской помощи Израилю и Украине

"СВО - это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами". "По срокам сказать не могу - это прерогатива наших военных".

"Ситуация в Израиле - это совсем иные события".

Что касается "ревнивых заявлений" из Киева - накачивание Украины вооружениями "так или иначе войдет в тенденцию на снижение". "Технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться".

"Эмоциональная усталость и оправданные" вопросы, куда идут деньги налогоплательщиков на Западе, уже появляются.

О заявлениях Жириновского по Ближнему Востоку