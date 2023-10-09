Комитет Думы одобрил ко II чтению отмену информирования СЕ о военном положении

В I чтении его приняли 20 сентября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента одобрить во втором чтении проект федерального конституционного закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.

Документ внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. В I чтении он принят 20 сентября.

Изменения предлагается прописать в законах "О военном положении" и "О чрезвычайном положении". Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, которое связано с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить только положения об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.

Ко второму чтению комитет одобрил поправку, которая уточняет положение пункта 4 статьи 7 закона "О военном положении" о мерах, применяемых на территории, на которой введено военное положение. По ней, на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся, за исключением случаев, если решение об их назначении, проведении принимается Центральной избирательной комиссией РФ по результатам консультаций с Минобороны России или ФСБ России. В действующей редакции статьи речь идет только о назначении выборов.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что на пленарном заседании Госдуме будет предложено одобрить законопроект во втором и третьем чтениях. Вместе с тем он не назвал дату рассмотрения документа.