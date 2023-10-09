9 октября, 09:12,
обновлено 9 октября, 09:13
Палестино-израильский конфликт

Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком Лиги арабских государств

Встреча проходит на фоне текущей эскалации палестино-израильского конфликта, которому, как ожидается, уделят первоочередное внимание

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве, передает корреспондент ТАСС из Дома приемов МИД.

Читайте также
Переход Израиля в состояние войны и помощь от США. Палестино-израильский конфликт

Встреча проходит на фоне текущей эскалации палестино-израильского конфликта, которому, как ожидается, будет уделено первоочередное внимание.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли около 500 палестинцев, еще 2,7 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликтГейт, Ахмед Абу, аль-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация