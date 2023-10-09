Лавров заявил о нежизнеспособности статуса-кво в зоне палестино-израильского конфликта

Глава МИД РФ сообщил о планах обсудить с генсеком ЛАГ беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта показало, что нынешний статус-кво нежизнеспособен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы сегодня планировали и обсудим все аспекты нашего взаимодействия, включая предстоящие встречи между Россией и членами ЛАГ на министерском уровне, но, безусловно, беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен, требует внести коррективы в нашу повестку дня", - сказал он.

"Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц. Мы готовы это делать вместе с вами и вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая Государство Палестина, создание которого требует <...> решение Совета Безопасности [ООН]", - заявил глава МИД РФ.