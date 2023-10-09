9 октября, 09:17,
обновлено 9 октября, 09:51
Палестино-израильский конфликт

Лавров: Россия и ЛАГ могут помочь прекратить кровопролитие в конфликте Израиля и Палестины

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и страны - участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в конфликте между Израилем и Палестиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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"Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц. Мы готовы это делать вместе с вами и вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая Государство Палестина, создание которого требует <...> решение Совета Безопасности [ООН]", - заявил глава МИД РФ.

"В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, и мы будем весьма заинтересованы выслушать ваши оценки и идеи", - отметил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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