Комитет Думы поддержал ограничение арестов за преступления средней тяжести

Изменения предлагается внести в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только когда эти преступления носят насильственный характер.

Документ внес в Госдуму 15 июня Верховный суд РФ. Изменения предлагается внести в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ (заключение под стражу). Сейчас заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Законопроектом арест предлагается применять в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести насильственного характера, тяжких и особо тяжких преступлений при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Также добавляется уточнение о том, что арест может быть избран в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести в случае, если он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от органов предварительного следствия или от суда.

Для женщин, имеющих малолетнего ребенка, предлагается исключить заключение под стражу за ненасильственные преступления средней тяжести. За преступления средней тяжести насильственного характера арест может применяться в исключительных случаях. Подобное исключение сейчас действует для несовершеннолетних.

Также вводится новое положение о том, что арест не может быть избран в качестве меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если он страдает тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинским документами.