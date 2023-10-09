9 октября, 10:14

Комитет Госдумы не поддержал отмену дистанционного электронного голосования

Законопроектом предлагается исключить положения о возможности избирателей применять дистанционное электронное голосование из законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента отклонить в первом чтении законопроект фракции КПРФ, предлагающий исключить возможность использования дистанционного электронного голосования на выборах в России.

"Никаких существенных нареканий со стороны избирателей к этому институту не было. Это очень удобно, правильно. И нецелесообразно этот институт из законодательства исключать. Предлагается Государственной думе рекомендовать отклонить данный законопроект в первом чтении", - сказал в ходе заседания член комитета Александр Тетердинко.

Документ был внесен 9 декабря 2021 года группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Поводом для внесения законопроекта тогда стало заявление коммунистов о непризнании итогов дистанционного электронного голосования в Москве.

Законопроектом предлагается исключить положения о возможности избирателей применять дистанционное электронное голосование из закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и закона "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

В апреле 2022 года отрицательный отзыв на инициативу дало правительство РФ. Там указали, что исключение возможности проведения дистанционного электронного голосования ограничивает возможность установления дополнительных гарантий реализации избирательных прав. 

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