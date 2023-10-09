Песков заявил, что РФ не угрожает релоцировавшимся в Израиль россиянам

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, стоит ли несогласным с проведением СВО и эмигрировавшим в эту страну опасаться преследований в случае их возвращения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия никогда не угрожает своим гражданам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения ранее покинувших страну россиян из Израиля.

"Граждане Российской Федерации [живут] во многих странах мира. Российская Федерация - это их родина", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли россиянам, не согласившимся с проведением СВО и эмигрировавшим в Израиль, опасаться преследований в случае их возвращения в Россию.

На уточняющий вопрос о возможности возвращения таких россиян, как, например, Анатолий Чубайс, Песков ответил: "Мы с вами говорим о наших гражданах в целом и здесь можно сказать только это".