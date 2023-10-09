9 октября, 09:59,
обновлено 9 октября, 10:32

Песков заявил, что часть западных вооружений с Украины направляется по всему миру

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что они несут в разные страны смертельную опасность

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

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"Очевидно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, часть из них оружейными баронами распродается по всему миру, неся в разные страны и регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", - сказал Песков.

Он призвал дождаться, когда информация об этом будет точно классифицирована. "Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион. Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение", - подчеркнул представитель Кремля. 

Теги:
УкраинаПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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