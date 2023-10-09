Песков заявил, что часть западных вооружений с Украины направляется по всему миру

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что они несут в разные страны смертельную опасность

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

"Очевидно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, часть из них оружейными баронами распродается по всему миру, неся в разные страны и регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", - сказал Песков.

Он призвал дождаться, когда информация об этом будет точно классифицирована. "Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион. Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение", - подчеркнул представитель Кремля.