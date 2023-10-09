Кремль исходит из слов Путина о необходимости демократических выборов

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отменить президентские выборы на фоне СВО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль в вопросе проведения президентских выборов ориентируется на слова самого российского лидера Владимира Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры должны быть соблюдены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на фоне СВО.

"Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции. И президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся", - сказал Песков, комментируя инициативу Кадырова.

Представитель Кремля добавил, что все имеют право высказывать свои идеи и предложения. "Очевидно, что Путин в нашей стране - особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, - является абсолютно лидирующим политиком. Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане. Это, наверное, та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Я думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров", - отметил Песков.

При этом пока Путин никак не высказывался насчет того, намерен ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.