9 октября, 10:03

Песков заявил, что ситуация в Израиле не повлияет на ход СВО

По словам пресс-секретаря президента, СВО - это самостоятельный процесс

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обострение в Израиле не скажется на проведении специальной военной операции.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"СВО - это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами, там все идет по плану. Ситуация в Израиле - это совсем другие события", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на ход СВО конфликт на Ближнем Востоке, в том числе возможное направление американской поддержки Израилю, а не Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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