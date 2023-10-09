Песков заявил, что ситуация в Израиле не повлияет на ход СВО

По словам пресс-секретаря президента, СВО - это самостоятельный процесс

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обострение в Израиле не скажется на проведении специальной военной операции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"СВО - это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами, там все идет по плану. Ситуация в Израиле - это совсем другие события", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на ход СВО конфликт на Ближнем Востоке, в том числе возможное направление американской поддержки Израилю, а не Украине.