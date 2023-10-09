Песков: Кремль сообщит о сроках пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь главы государства допустил, что пресс-конференцию могут объединить с прямой линией

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сроки ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станут известны своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о формате мероприятия, может ли пресс-конференция быть объединена с прямой линией, Песков сказал: "Все может быть. Так или иначе эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми".