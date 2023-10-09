Делегация РФ заявила, что ведомство ООН обеляет преступные действия Украины

Представитель делегации России расценил как "абсолютно беззубую" реакцию УВКПЧ на нарушения прав верующих и преследование священнослужителей и последователей канонической Украинской православной церкви

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеляет Киев, перекладывая вину за преступления украинских властей на Россию. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Комментируя представленный УВКПЧ доклад по ситуации на Украине, представитель делегации Ярослав Еремин напомнил принципиальную позицию РФ. "Россия не считает себя затрагиваемой стороной в диалоге по положению в области прав человека на Украине", - сказал он. "В корне не согласны с методологией, содержанием и выводами очередного доклада УВКПЧ, - продолжил дипломат. - Вместо того, чтобы в соответствии со своим мандатом в полной мере описать деградирующую ситуацию с правами человека на Украине, Управление продолжает обелять Киев, перекладывая вину за преступления украинских властей на нашу страну. Такой подход недопустим для Секретариата ООН".

Дипломат подчеркнул, что УВКПЧ "произвольно взяло на себя функцию расследовать украинский удар по следственному изолятору в Еленовке". "Не имея на то ни мандата, ни экспертных знаний, ни доступа к месту событий, УВКПЧ, тем не менее, приходит к голословным заключениям, нацеленным на выгораживание киевских властей. С сожалением констатируем, что Управление делает это не впервые", - сказал Еремин. Он также обратил внимание на тот факт, что "в прямых угрозах Киева подорвать Каховскую ГЭС и в регулярных украинских ударах по этой дамбе в течение года, приведших к ее уничтожению, УВКПЧ почему-то отказывается видеть свидетельства того, что именно украинские военные стоят за этим террористическим актом".

Представитель делегации РФ расценил как "абсолютно беззубую" реакцию УВКПЧ на нарушения прав верующих и преследование священнослужителей и последователей канонической Украинской православной церкви. Отсутствует адекватная оценка "ненавистнической риторики украинских официальных лиц, зажимающих права национальных меньшинств, законодательных инициатив и прочих многочисленных бесчинств и военных преступлений Киева". Российская делегация призвала УВКПЧ "уделить пристальное внимание и публично отреагировать на подобные действия украинских властей".

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.