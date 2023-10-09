Встреча Российско-арабского форума сотрудничества пройдет в декабре в Марокко

Министр иностранных дел РФ назвал это мероприятие важным механизмом взаимодействия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заседание Российско-арабского форума сотрудничества состоится в декабре в Марракеше. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Важным механизмом взаимодействия является Российско-арабский форум сотрудничества. Его предыдущее заседание состоялось в Москве в апреле 2019 года, потом планы проведения следующих встреч были скорректированы из-за ковида. Сегодня мы подтвердили обоюдное намерение провести очередную встречу Российско-арабского форума сотрудничества в декабре этого года в марроканском Марракеше", - сказал он.