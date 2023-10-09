Лавров: РФ и ЛАГ заявили о неприемлемости любого насилия и убийства мирных граждан

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) заявили о неприемлемости насилия в любом виде, убийства мирных граждан, а также взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы подтвердили нашу позицию о неприемлемости любого насилия, неприемлемости нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, на какой бы стороне они ни находились, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей", - сказал глава МИД РФ.