Лавров заявил о готовности РФ помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля

Глава МИД РФ отметил, что в Израиле проживает "огромное количество" соотечественников

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия озабочена судьбой большого числа соотечественников, проживающих на территории Израиля, и готова помочь в их эвакуации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает. Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", - сказал министр.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли около 500 палестинцев, еще 2,7 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.