Лавров: США хотят монополизировать посредничество между Палестиной и Израилем

Глава МИД РФ подчеркнул, что "никаких разговоров о создании палестинского государства и выполнении решений ООН американцы предпочитают не вести"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в намерении монополизировать посреднические усилия по палестино-израильскому урегулированию.

"Не могу не упомянуть деструктивную политику Соединенных Штатов, которые срывают коллективные усилия в рамках "квартета" международных посредников - ООН, Россия, США и Европейский союз", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Лавров напомнил, что "именно этот механизм был признан в решениях Совета Безопасности [ООН] ключевым". "Вместо того, чтобы задействовать этот канал, вместо того, чтобы тесно сотрудничать с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования, от создания палестинского государства, и подменить выполнение решений Совета Безопасности ООН разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения, о налаживании каких-то текущий контактов между палестинцами и израильтянами по обеспечению повседневной безопасности на земле", - отметил Лавров. Он подчеркнул, что "никаких разговоров о создании палестинского государства и выполнении решений ООН американцы предпочитают не вести".