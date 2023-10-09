В МИД РФ рассказали, что готовят новую цифровую платформу для своих ресурсов

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам цифровой трансформации, директор департамента информационного обеспечения МИД РФ Сергей Кирюшин добавил, что Россия сталкивается "с беспрецедентными вызовами и сложной геополитической обстановкой, санкционным давлением"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МИД России разрабатывает новую цифровую платформу для своих ресурсов. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам цифровой трансформации, директор департамента информационного обеспечения МИД РФ Сергей Кирюшин.

"Мы сейчас проектируем полностью на российском технологическом стейке новую цифровую платформу министерства, дальше уже стоит вопрос о реализации различных проектов в области цифровизации. Прежде всего, конечно, для МИД очень важно умение работать с большими объемами информации. Поэтому работа с большими данными для нас является приоритетом", - отметил дипломат на пресс-конференции "Цифровая трансформация современного общества: вызовы и возможности".

Кирюшин добавил, что Россия сталкивается "с беспрецедентными вызовами и сложной геополитической обстановкой, санкционным давлением". "Это выливается в проблемы с информационной безопасностью, в этой связи у нас является приоритетом обеспечение бесперебойной работы информационных систем министерства, это задача номер один", - подчеркнул он.