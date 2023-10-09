Сенатором от Белгородской области стала Жанна Чефранова

Она является бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

БЕЛГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наделил полномочиями сенатора от региона бывшего главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанну Чефранову. Об этом глава региона сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Провел рабочую встречу с Жанной Юрьевной Чефрановой - бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, которая с сегодняшнего дня будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Обсудили приоритетные задачи и планы по развитию нашего региона. В это непростое время, когда идет сокращение доходов областного бюджета и мы тратим большое количество ресурсов на восстановление жилья и социальной инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов, конечно, нам требуется дополнительная помощь от федерального центра", - написал губернатор.

"Убежден, что Жанна Юрьевна, как большой профессионал, сможет доказательно обеспечить защиту интересов наших жителей. Нельзя забывать и о текущем развитии экономики, оказании социальной помощи нашим жителям - тех задачах, которые ставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Также одним из базовых направлений для нас является здравоохранение. Уверен, что мы продолжим принимать активное участие в развитии федеральных проектов здравоохранения и получать дополнительную помощь, которая нам необходима", - добавил Гладков.

Бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков был досрочно освобожден от полномочий сенатора от Белогородской области в начале октября. Он был членом Совета Федерации от региона с 2003 года.