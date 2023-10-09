Член ЦИК предложил подумать о "департизации избиркомов"

Борис Эбзеев заявил, что в одном из субъектов РФ, который курировал он, одна из политических партий заранее начала распространять информацию о якобы готовящихся фальсификациях и призывала не доверять выборам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий, представляющие политические партии, сталкиваются с дилеммой - отстаивать закон или интересы своих партий, поэтому следует подумать о возможности "департизации избиркомов". Такую точку зрения высказал член Центризбиркома РФ Борис Эбзеев, выступая на совещании по итогам региональных выборов, посвященном взаимодействию Совета Федерации и ЦИК.

Эбзеев сказал, что в одном из субъектов РФ, который курировал он, одна из политических партий заранее начала распространять информацию о якобы готовящихся фальсификациях и призывала не доверять выборам. Он также отметил, что на работу избиркома Хакасии влияли "некие внутренние политические процессы".

"С этой точки зрения возникает вопрос - а не пора ли подумать о департизации избирательных комиссий?" - сказал Эбзеев, напомнив, что члены Конституционного суда во время пребывания на посту приостанавливают членство в своих партиях.

"Потому что у члена избирательной комиссии в обязательном порядке возникает дилемма - либо я следую закону, либо я следую велениям устава политической партии", - пояснил член ЦИК. Эбзеев заметил, что отказ члена комиссии следовать уставу партии может привести к тому, что он будет отозван.

"Я думаю, пора подумать о том, насколько это разумно и рационально", - резюмировал член ЦИК.

Согласно действующему законодательству о выборах, заксобрание региона и его глава обязаны назначить не менее 1/2 от назначаемого ими числа членов регионального избиркома на основе предложений от партий, представленных в Госдуме и партий, имеющих места в заксобрании данного субъекта РФ.