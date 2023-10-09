9 октября, 11:51,
обновлено 9 октября, 12:08

Медведев заявил, что переданное Украине оружие НАТО активно применяется в Израиле

По словам зампреда Совбеза РФ, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле", - написал он в Telegram-канале. По словам Медведева, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

Зампред Совбеза РФ отметил, что и раньше "коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили". "Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева", - указал Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильВоенная операция на Украине
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