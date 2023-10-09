В РВИО отметили извращенное представление событий ВОВ в нескольких странах СНГ

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что причины Второй мировой войны представляются в фальсифицированном виде, ставятся Сталин и Гитлер на одну плоскость, СССР объявляется равным виновником с Германией в начале войны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Причины и события Великой Отечественной войны (ВОВ) в некоторых бывших республиках СССР преподносятся в извращенном и фальсифицированном виде. Такое мнение выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"В бывших республиках СССР, сегодня независимых государствах, в ряде из них события Великой Отечественной войны, нашей общей победы, представляются либо в недостаточном виде, либо в извращенном. <...> Причины Второй мировой войны представляются в фальсифицированном виде, ставятся Сталин и Гитлер на одну плоскость, СССР объявляется равным виновником с Германией в начале ВОВ", - сказал он на круглом столе в формате видеомоста Москва - Ставрополь к 80-летию окончания Битвы за Кавказ.

Мягков добавил, что в некоторых странах СНГ события ВОВ представлены только с точки зрения участия народов этих бывших республик СССР в войне, нет общего анализа ситуации, результатов борьбы и единства народов.

"Это очень настораживает, поскольку у молодого поколения, нескольких поколений бывших республик Советского Союза вырабатывается превратное отношение к СССР, к многонациональной Красной армии, вырабатывается желание смотреть на Советский Союз с точки зрения абсолютной критики", - пояснил он.

По словам Мягкова, многие цветные революции, которые проводились на территориях бывшего СССР, произошли в том числе из-за того, что из-под этих республик выбивали фундамент об общей победе, и эти страны "становились податливыми".

"Сегодня нам необходимо более внимательно посмотреть на то, что пишется прежде всего о Великой Отечественной войне в бывших республиках Советского Союза, иначе <...> мы видели, как это было на Украине, с чего это все начиналось, как извращали историю", - подытожил он.