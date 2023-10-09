Климов отметил высокий уровень координации стран Запада в попытках вмешательства

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ также заявил о радикализации этих попыток

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечает высокий уровень скоординированности стран Запада при организации попыток вмешательства, а также радикализацию этих попыток. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов на совещании по участию СФ в противодействии внешнему вмешательству во внутренние дела государств.

"Очень высокой уровень координации попыток вмешательства между странами Запада. Если раньше там была понятная концентрация усилий в русофобском направлении, но концентрация усилий - это одно, их координация - это другое. Так вот, уровень скоординированности настолько высок, что фраза, сказанная одним политиком, допустим, в США, почти до запятой, почти немедленно повторяется политиками ЕС, НАТО, отдельных стран НАТО. Можно часы сверять, как это быстро идет и как это жестко продвигается", - сказал сенатор.

Среди особо активных игроков он выделил прежде всего США. "Там главным образом все [сосредоточено] в руках Госдепартамента, но есть и другие структуры, которые в этом участвуют, включая ЦРУ и даже Пентагон", - сказал Климов.

Также в этом списке он перечислил МИД Великобритании "и смежные с ним структуры", Германию, Италию, Канаду, Францию, Польшу, "европейские структуры, окопавшиеся в Брюсселе", прежде всего, Евросоюз и НАТО. "Есть и другие, более мелкие игроки - прибалтийские страны. Продолжается участие во всем этом ОБСЕ, Совета Европы", - констатировал глава комиссии.

Климов также обратил внимание на радикализацию попыток вмешательства. "Мы сопоставили график, если можно так выразиться, полетов дронов в сторону Москвы и ведения избирательной кампании в Москве: полеты начались, когда началась избирательная кампания, и закончились практически на следующий день после дня голосования. Потом один раз еще была попытка в момент инаугурации", - сказал парламентарий.

Он еще раз подчеркнул, что эти полеты дронов не имеют военного значения, их цель - психологическое воздействие на население - устрашение, попытка посеять панику. "Мы хорошо знаем, что это все велось и курировалось в основном Вашингтоном и Лондоном. Прокачивали, как будет, если они таким образом будут воздействовать. Это очевидная радикализация", - заявил Климов.