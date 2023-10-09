Москва озабочена конфликтом на Ближнем Востоке, призывает к деэскалации. Заявления Лаврова

Россия призывает все стороны палестино-израильского прекратить боевые действия и осуждает любое насилие с любой стороны. Такое заявление сделал по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ обратил внимание на распространение по миру поставленного Украине оружия, а также отсутствие всякого влияния завершившейся зерновой сделки на продовольственную безопасность.
ТАСС собрал основные заявления министра.
Об оценке конфликта
- Россия глубоко озабочена тем, "что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами". Как и Лига арабских государств, Москва считает неприемлемым любое насилие, нанесение "ущерба и причинение смерти мирным гражданам, на какой бы стороне они ни находились", взятие "в заложники женщин и детей".
- "Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное "брожение" и на западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе".
О необходимости урегулирования
- Стороны палестино-израильского конфликта должны прекратить боевые действия - и уже в невоенной обстановке проводить переговоры. Позиция западных стран, "которые осуждают атаку против Израиля", вызывает "серьезные вопросы": "Мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий".
- Палестинская проблема не может больше откладываться, а решения ООН пора выполнить. Россия многократно подтверждает свою заинтересованность в безопасности как Палестины, так и Израиля, однако США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию.
- "Что касается <...> "наличия многих инициатив" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, то я, честно говоря, об инициативах не знаю": "есть призывы немедленно остановить кровопролитие".
Об эвакуации российских граждан
- В Израиле много россиян, Москва предпринимает "все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи", и готова эвакуировать желающих.
Об оружии для Украины
- Россия быстрее достигнет своих целей на Украине, "если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия", но задачи Москвы "будут решены в любом случае".
- "А то, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами, - давно известный факт".
О зерновой сделке
- Прекращение зерновой сделки не оказало никакого влияния на продовольственную безопасности развивающихся стран, партнеры РФ "не в накладе" - в отличие от западных зернотрейдеров, наиболее заинтересованных в соглашении.
- Россия продолжит гуманитарные поставки зерновых в нуждающиеся страны и выполняет свои обязательства.
О сотрудничестве с ЛАГ
- Россия исходит из необходимости поддержать Лигу арабских государств. "В последнее время эта структура проявила немало инициатив": нормализацию отношений Сирии с арабскими странами, Саудовской Аравии и Ирана, "есть небольшое продвижение в нормализации связей между Сирией и Турцией".
- "Россия играет здесь (в разрешении ближневосточных конфликтов - прим. ТАСС) важную роль. Например, в вопросах Сирии, Ливии, Судана", - заявил Ахмед Абу аль-Гейт.
- "Сегодня мы подтвердили обоюдное намерение провести очередную встречу Российско-арабского форума сотрудничества в декабре этого года в Марракеше".
- По просьбе ЛАГ Лавров рассказал о нынешнем положении дел вокруг Украины и отношении РФ к различным призывам начать переговоры.