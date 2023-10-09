Москва озабочена конфликтом на Ближнем Востоке, призывает к деэскалации. Заявления Лаврова

Россия призывает все стороны палестино-израильского прекратить боевые действия и осуждает любое насилие с любой стороны. Такое заявление сделал по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на распространение по миру поставленного Украине оружия, а также отсутствие всякого влияния завершившейся зерновой сделки на продовольственную безопасность.

ТАСС собрал основные заявления министра.

Об оценке конфликта

Россия глубоко озабочена тем, "что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами". Как и Лига арабских государств, Москва считает неприемлемым любое насилие, нанесение "ущерба и причинение смерти мирным гражданам, на какой бы стороне они ни находились", взятие "в заложники женщин и детей".

"Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное "брожение" и на западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе".

О необходимости урегулирования

Стороны палестино-израильского конфликта должны прекратить боевые действия - и уже в невоенной обстановке проводить переговоры. Позиция западных стран, "которые осуждают атаку против Израиля", вызывает "серьезные вопросы": "Мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий".

Палестинская проблема не может больше откладываться, а решения ООН пора выполнить. Россия многократно подтверждает свою заинтересованность в безопасности как Палестины, так и Израиля, однако США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию.

"Что касается <...> "наличия многих инициатив" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, то я, честно говоря, об инициативах не знаю": "есть призывы немедленно остановить кровопролитие".

Об эвакуации российских граждан

В Израиле много россиян, Москва предпринимает "все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи", и готова эвакуировать желающих.

Об оружии для Украины

Россия быстрее достигнет своих целей на Украине, "если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия", но задачи Москвы "будут решены в любом случае".

"А то, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами, - давно известный факт".

О зерновой сделке

Прекращение зерновой сделки не оказало никакого влияния на продовольственную безопасности развивающихся стран, партнеры РФ "не в накладе" - в отличие от западных зернотрейдеров, наиболее заинтересованных в соглашении.

Россия продолжит гуманитарные поставки зерновых в нуждающиеся страны и выполняет свои обязательства.

О сотрудничестве с ЛАГ