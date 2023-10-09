МИД РФ: ангажированность БДИПЧ ОБСЕ должна быть учтена во время выборов в России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Антироссийская ангажированность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть учтена при организации президентских выборов в РФ. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Нам, речь идет о предстоящих президентских выборах, следует учитывать фактор антироссийской ангажированности в БДИПЧ ОБСЕ, и вести дело к тому, чтобы пригласить на предстоящие президентские выборы то количество наблюдателей, которое будет устраивать нас", - указал дипломат на совещании в Совете Федерации, посвященном предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.