Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 4-й армии ВВС и ПВО

Такое решение приняли "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) почетного наименования "гвардейская". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская", - говорится в документе.

4-я краснознаменная армия ВВС и ПВО ведет свою историю с 22 мая 1942 года, когда на основании приказа НКО СССР от 7 мая 1942 года на базе управления и соединений ВВС Южного фронта была сформирована 4-я воздушная армия (ВА). Военнослужащие 4-й воздушной краснознаменной армии принимали участие в обеспечении миротворческих операций в Республике Абхазия, Республике Таджикистан, а также в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

В настоящее время соединения и воинские части 4-й краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также одного города федерального значения - Севастополя.