В СБ сообщили, что с начала 2022 года на РФ совершили больше 5 тыс. кибератак с Украины

По словам замсекретаря Совета безопасности Олега Храмова, "с привлечением IT-армии Украины Западом разрабатывалась и одновременно тестировалась модель создания и управления группировкой "хакеров-добровольцев" для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы России"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Страны Запада, используя территорию Украины, с начала 2022 года совершили больше 5 тыс. кибератак на Россию, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"С начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", - сказал он.

По его данным, "с привлечением IT-армии Украины Западом разрабатывалась и одновременно тестировалась модель создания и управления группировкой "хакеров-добровольцев" для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы России".

"Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", - указал Храмов.

Он назвал показательным присуждение наград на Европейском форуме по кибербезопасности IT-армии и министру цифровой трансформации Украины. Однако, как считает замсекретаря Совбеза, вышедшие из-под контроля украинские хакеры могут нести угрозу уже самому Западу.

"Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой "IТ-армии Украины", - констатировал Храмов.