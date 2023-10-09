Путин 10 октября обсудит с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Переговоры состоятся в Кремле

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и обсудит с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие российско-иракского сотрудничества.

"10 октября в Кремле состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом ас-Судани", - говорится в сообщении. На встрече, как уточняется, "будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке".

На следующий день Путин и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее глава российского государства направил приветствие форуму, отметив, что за прошедшие годы он стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности.