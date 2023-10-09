Руденко поблагодарил завершающего миссию в РФ посла Мьянмы за вклад в развитие отношений

Замминистра иностранных дел России также поздравил Лвина У с назначением на должность замглавы МИД РСМ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко поблагодарил завершающего дипломатическую миссию в Москве посла Мьянмы Лвина У за вклад в развитие двусторонних отношений, а также поздравил его с назначением на должность замглавы МИД республики.

"В ходе беседы дана высокая оценка достигнутому в последние годы уровню политического диалога, развитию торгово-экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества, подтверждена близость подходов двух стран к актуальным вопросам международной и региональной повесток дня", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что Руденко выразил дипломату "признательность за активную работу по продвижению двусторонних отношений и поздравил с назначением на должность заместителя министра иностранных дел РСМ [Республики Союз Мьянма]".