9 октября, 13:43,
обновлено 9 октября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Посольство РФ в Израиле сообщило о четверых пропавших без вести россиянах

Подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет, добавили в диппредставительстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны палестинских радикалов из ХАМАС, подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле.

"По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

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"В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", - добавила она.

Сотрудники российской дипмиссии пристально следят за развитием событий и постоянно оказывают содействие находящимся в Израиле россиянам, указала представитель посольства. "Консульский отдел посольства России находятся в контакте с родственниками этих людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", - заключила Рязанова. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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